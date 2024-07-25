Детский врач похитила младенца из роддома

В Бразилии детский невролог похитила новорожденного из палаты, где ребенок спал вместе с матерью. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, ЧП произошло в Бразильском штате Гояс. Следователи установили, что доктор Клаудия Алвес вошла в палату, где спали мать с новорожденной, положила девочку в рюкзак и вынесла из больницы.

Заметив пропажу малышки, родители обратились в полицию. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили местонахождение похитительницы. Девочка находилась в доме Алвес вместе с няней. Бразильянка тщательно готовилась к похищению — в комнатах и ее автомобиле сотрудники полиции обнаружили огромное количество детских вещей, игрушек и памперсов.

Новорожденную вернули в семью, медика арестовали. Теперь похитительнице может грозить до восьми лет лишения свободы.

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