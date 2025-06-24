Дочери всего полтора года: у бросившего на пол ребенка в Шереметьево мужчины есть дети

У бросившего на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево мужчины есть дети. Знакомая напавшего на мальчика сообщила в беседе с 360.ru, что его дочери всего полтора года.

Женщина призналась, что находится в шоке от поступка знакомого. Напомним, что он стоял возле двухлетнего мальчика, а в какой-то момент схватил его и с силой бросил на пол. У ребенка диагностировали переломы черепа, врачи борются за его жизнь.

Мужчина задержан. Приятельница сообщила, что у него самого есть дети.

Члены общественной организации «Зов народа» требуют наказать напавшего.

«Это не человек, а какое-то бездушное существо! Как можно поднять руку на беззащитного ребенка?! Такие поступки не имеют оправданий и заслуживают самого сурового наказания», – высказался председатель движения Сергей Зайцев.

Общественники выразили надежду, что медики смогут помочь малышу выздороветь. И еще раз призвали наказать мужчину за «чудовищное злодеяние».

Ранее мы писали о том, что известно о состоянии пострадавшего в аэропорту ребенка.