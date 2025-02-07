Дочь убитого экс-мэра Самары может освободиться по УДО из-за попавшего в детдом 6-летнего внука

Дочь убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова может скоро выйти на свободу из-за несовершеннолетнего внука, оставшегося без опекунов. Об этом сообщил адвокат Андрей Карномазов, представляющий интересы Людмилы Тарховой. По его словам, отбывающую наказание в колонии за вымогательство 200 миллионов рублей Людмилу могут выпустить по УДО, так как 6-летний сын ее дочери оказался в детском доме.

«С течением времени УДО приближается, соответственно, я думаю, что это (наличие у Тархановой внука, оставшегося без попечения родителей, - ред) будет весомым аргументом для того, чтобы такое ходатайство об УДО было удовлетворено. Это серьезный аргумент», - сказал адвокат в беседе с aif.ru.

Он заверил, что ребенок Екатерины Тарховой, арестованной по подозрению в убийстве родных бабушки и дедушки - любимый, единственный внук Людмилы.

«Даже если у него будут опекуны, то при таких обстоятельствах бабушка, мягко говоря, не помешает», - заключил Карномазов.

Напомним, Людмила Тархова была осуждена в 2022 году по делу о вымогательстве крупной суммы денег на семь лет лишения свободы. Ее дочь Екатерину арестовали на два месяца по делу об убийстве деда, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Девушке грозит до 18 лет лишения свободы. Отца у 6-летнего внука экс-мэра нет.

Ранее сообщалось, что внучка убитого экс-мэра Самары пыталась подставить мать. Несколько лет назад она хотела обнародовать компромат на родственницу накануне приговора по делу о вымогательстве. Екатерина якобы была обижена на мать, из-за долгов которой у семьи забрали элитную квартиру.