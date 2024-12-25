Дочь советского ученого выжила после крушения самолета в Казахстане

Дочь советского ученого-физика Абдул-Хамида Бислиева выжила при крушении самолета в Актау. О состоянии 54-летней Джамили ничего не известно.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Джамиля Бислиева – одна из выживших при крушении Embraer 190AR.

Отмечается, что отца женщины убили в 1991 году в Грозном. Мужчина защищал друга и был смертельно ранен.

Известно, что Бислиев создал лабораторию в Чечено-Ингушском госуниверситете. Она посвящена физике магнитных явлений.

Ранее выживший пассажир рассказал, что происходило на борту до крушения и при падении. По его словам, в выпавших кислородных масках почти не было кислорода. Также мужчина утверждает, что маневр летчика спас жизни.