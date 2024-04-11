Дочь разыскиваемого пособника террористов из «Крокуса» раскрыла его местонахождение

Приемная дочь разыскиваемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла» заявила, что он может находиться в Польше. Об этом он рассказал в беседе с ее матерью. Подробности сообщает RT.

Журналистам удалось связаться с членом семьи подозреваемого и узнать у нее некоторые детали о его жизни. Девушка призналась, что он был в России очень давно. Предложила, что зимой. Сейчас же он может находиться в Польше. По ее словам, он там «чинит машины», так как работает мастером.

Сама приемная дочь отчима не видела давно. В последний раз они созванивались пару недель назад. После последних новостей, как утверждает девушка, мужчина с ней больше не разговаривал. Его номер недоступен.

Напомним, что в Сети появлялась информация, что подозреваемый может скрываться в Подмосковье. Были данные о погоне и стрельбе при попытке задержания. На сегодняшний день неизвестно, какую именно роль разыскиваемый мог играть в подготовке теракта в «Крокусе».

Ранее у «Крокус Сити Холла» разобрали мемориал, посвященный жертвам теракта.