Дочь погибшей в ходе домашней ссоры женщины потребовала пересмотреть дело в отношении отчима

Девушка, мать которой погибла в ходе ссоры с возлюбленным на даче, потребовала пересмотреть дело. Она оказалась не согласна с обвинением и приговором в отношении отчима — мужчину судили за причинение смерти по не осторожности и за свои действия он получил два года исправительных работ, пишет РИА Новости.

Жительница Подмосковья, которая является матерью девушки, приехала на дачу во Владимирской области вместе с возлюбленным зимой 2021 года. Там пара отдыхала у соседей и распивала алкогольные напитки. После посиделок, по словам отчима девушки, его вторая половинка упала и ударилась головой. Затем произошел похожий случай. Оба раза мужчина предлагал вызвать скорую, но пострадавшая отказывалась.

В третий раз жительница Подмосковья сильно ударилась после ссоры с избранником. Тот толкнул ее и ушел из дома. Через некоторое время мужчина вернулся и обнаружил возлюбленную в бессознательном состоянии. Скорая помочь не смогла — женщина умерла. Спустя год дочь погибшей женщины добилась возбуждения дела в отношении отчима, а теперь осталась не согласно с решением, которое вынес суд. Она требует пересмотреть дело.

Ранее стало известно, что в деле о гибели восьмимесячного мальчика в Москве появились новые подробности. Оказалось, что ребенка жестоко избивали.