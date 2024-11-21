Дочь погибшего бойца СВО выселяют из купленной на «гробовые» деньги квартиры

Мэрия Новосибирска собирается выселить дочь участница СВО из квартиры, купленной на «гробовые» выплаты за отца. Власти пытаются признать ряд совершенных с объектом недвижимости сделок недействительными.

В 2023 году вдова военнослужащего Елена Пойда купила дочери квартиру в Новосибирске. Но спустя шесть месяцев мэрия города предъявила права на эту недвижимость.

«Мэрия Новосибирска потребовала, чтобы признали все сделки недействительными, что квартира якобы должна принадлежать им», — приводит слова Елены сайт NGS.

Женщину возмутило, что претензии у властей появились через продолжительное время после покупки квартиры.

Как пояснили в мэрии, информация о квартире им поступила только в январе 2023 года. Власти подали исковое заявление после установления факта незаконного владения жильем. Делом занимается суд.

В результате нескольких судов по иску мэрии Елене Пойда и ее дочери было предписано освободить жилплощадь. Женщина, не согласившись с этим решением, подала апелляцию в Кемеровский суд, который встал на сторону семьи. Назначено новое рассмотрение иска.

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