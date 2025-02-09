Дочь-первоклассница осталась без матери: россиянка погибла в душе из-за телефона на зарядке

3 февраля умерла 31-летняя жительница Карелии Ирина. Девушка погибла в душе из-за телефона поставленного на зарядку телефона.

Тело россиянки нашли в душе. Рядом лежал телефон, подключенный к сети. Как пояснили в региональном СК, на гаджет попала вода, девушку ударила током — смерть была мгновенной.

По данным Kp.ru, прощание с Ириной прошло 6 февраля. Девушка работала начальником железнодорожной станции «Заделье». Коллеги отзывались о ней как о внимательной и добродушной руководительнице — для них стало шоком случившееся.

«Большая трагедия… Невосполнимая утрата» — пишут в социальных сетях.

Другие отмечают, что Ирину погубила телефонная зависимость. Судя по всему, она не первый раз мылась с гаджетом.

У погибшей осталась маленькая дочь, в сентябре 2024 года она пошла в первый класс. В социальных сетях россиянка гордилась наследницей и постоянно рассказывала о ее успехах.

До этого в Санкт-Петербурге младенец едва не погиб из-за электрического одеяла. Отец сумел вовремя вытащить сына из огня.