Дочь Назарова после кражи миллионов из квартиры связалась со старшей по дому

Дочь актера Дмитрия Назарова Арина, лишившаяся почти 4 млн рублей, после кражи в квартире позвонила в полицию и связалась со старшей по дому. Женщина рассказала, что в доме и раньше бывали случаи ограбления.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Напомним, кража произошла в квартире, расположенной в Подколокольном переулке. Дочь Назарова узнала от управдома, что в подъезде из 9 камер имеется одна – устройство установлено у квартиры, где живет артистка.

В этом доме многие квартиры сдаются, а воровство случается не впервые. Однажды домработница вынесла из квартиры 400 тыс. рублей и украшения.

В день кражи у дочери Назарова соседи ничего не слышали подозрительного. Полиция уже задержала домработницу, которой девушка оставляла ключи для уборки.

41-летняя женщина признала вину. Она была задержана ночью 9 октября.

Ранее сообщалось, что речь идет об уроженке Таджикистана. Женщина около трех лет работала с семьей Назаровых.