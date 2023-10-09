Пропал конверт с деньгами: дочь Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой сообщила о краже

У дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой украли 3,5 миллиона рублей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

23-летняя Арина Назарова обнаружила пропажу в минувшую субботу, 7 октября. В тот день девушка в очередной раз вызвала уроженку Таджикистана Татьяну, которая на протяжении трех лет работала с семьей Назаровых.

Однако вместо убранной квартиры уже вечером Арина обнаружила хаос - повсюду были разбросаны вещи и мусор. Выяснилось, что из прикроватной тумбочки девушки пропал конверт с деньгами - всего около 3,5 миллионов рублей. Наследница Дмитрия Назарова попыталась позвонить Татьяне, но ее телефон не отвечал.

В итоге Арина Назарова обратилась с заявлением в полицию. Оперативники задержали подозреваемую через сутки на юго-востоке столицы. Она признала свою вину и сейчас находится под стражей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы писали о том, что сын и внучка Вячеслава Зайцева обвиняют директора модельера в краже драгоценностей. В доме Зайцева были обнаружены десятки пустых коробок, предназначенных для дорогих украшений.