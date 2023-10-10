Дочь фотографа Клавихо-Телепнева госпитализировали с сотрясением мозга после ссоры с сожителем

24-летнюю дочь известного российского фотографа Владимира Клавихо-Телепнева госпитализировали. Девушку жестоко избил сожитель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

8 октября Анна-Мария сильно поругалась с молодым человеком. По информации от источника, она подозревала возлюбленного в изменах и хотела расстаться с ним.

В роковой день девушка приехала на съемную квартиру и начала собирать свои вещи. Через некоторое время домой зашел ее избранник. Пара поссорилась, и в какой-то момент мужчина решил прибегнуть к физическому насилию. Он несколько раз ударил Анну-Марию по голове.

Крики дошли до соседей, после чего они связались с полицией. Стражи правопорядка приехали на место, задержали мужчину, а девушку отправили в травмпункт. Медики обнаружили у дочери фотографа сотрясение и черепно-мозговую травму.

Позже появился комментарий самого Владимира Клавихо-Телепнева. В беседе с Газетой.Ru он опроверг информацию об избиении дочки.

«Это утка какая-то. Фейк», – заявил мужчина.

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