Дочь фотографа Клавихо-Телепнева госпитализировали с сотрясением мозга после ссоры с сожителем
Дочь фотографа Владимира Клавихо-Телепнева избил сожитель.
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24-летнюю дочь известного российского фотографа Владимира Клавихо-Телепнева госпитализировали. Девушку жестоко избил сожитель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
8 октября Анна-Мария сильно поругалась с молодым человеком. По информации от источника, она подозревала возлюбленного в изменах и хотела расстаться с ним.
В роковой день девушка приехала на съемную квартиру и начала собирать свои вещи. Через некоторое время домой зашел ее избранник. Пара поссорилась, и в какой-то момент мужчина решил прибегнуть к физическому насилию. Он несколько раз ударил Анну-Марию по голове.
Крики дошли до соседей, после чего они связались с полицией. Стражи правопорядка приехали на место, задержали мужчину, а девушку отправили в травмпункт. Медики обнаружили у дочери фотографа сотрясение и черепно-мозговую травму.
Позже появился комментарий самого Владимира Клавихо-Телепнева. В беседе с Газетой.Ru он опроверг информацию об избиении дочки.
«Это утка какая-то. Фейк», – заявил мужчина.
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