Дочь бойца Дацика госпитализировали в Москве

Дочь боксера Вячеслава Дацика попала в столичную больницу. 16-летняя девочка уснула прямо в вестибюле метро, перебрав с алкоголем. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, знакомого с ситуацией, причиной госпитализации стало злоупотребление алкоголем. Школьницу забрали в больницу со станции метро «Технопарк». Очевидцы сообщили, что она уснула в вестибюле.

«Медики установили, что девушка перепила алкоголя», – отмечается в сообщении.

Дочь боксера отвезли в больницу, где медики оказали ей всю необходимую помощь.

Ранее мы писали о том, что 13-летнюю дочь боксера Григория Дрозда нашли мертвой после семейного конфликта.

Трагический случай произошел в Хорошевском районе столицы, на улице Авиаконструктора Сухого. Вечером вся семья Дрозда была в сборе — сам спортсмен, его жена, дочка и двое сыновей. В какой-то момент между домочадцами случилась ссора, после которой девочка убежала к себе в комнату. Через некоторое время родители пришли к дочке, чтобы проверить ее, однако ребенка там не оказалось.