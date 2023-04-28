Добрались до оружия отца и решили побаловаться: общение школьников в Амурской области закончилось трагедией

В Амурской области двое друзей-школьников встретились дома и, взяв оружие родителей, решили побаловаться. Игра закончилась трагедией – 11-летний мальчик застрелил четвероклассника, который пришел в гости.

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Происшествие случилось в городе Зея. Школьники добрались до карабина, но в какой-то момент мальчик постарше выстрелил другу в грудь. Тот умер на месте.

С другим несовершеннолетним общаются следователи. Известно, что на его отце числятся три разных вида оружия.

Ранее мы писали, что 4-летний сын цыганского певца Атоса Белявского случайно выстрелил в себя из травматического оружия, которое оставили взрослые. Ребенка, истекающего кровью, доставил в больницу житель Подмосковья.

В лечебном учреждении мальчику диагностировали перелом свода черепа.