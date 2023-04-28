Добрались до оружия отца и решили побаловаться: общение школьников в Амурской области закончилось трагедией
В городе Зея 11-летний школьник решил побаловаться и застрелил четвероклассника из оружия отца.
В Амурской области двое друзей-школьников встретились дома и, взяв оружие родителей, решили побаловаться. Игра закончилась трагедией – 11-летний мальчик застрелил четвероклассника, который пришел в гости.
Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в городе Зея. Школьники добрались до карабина, но в какой-то момент мальчик постарше выстрелил другу в грудь. Тот умер на месте.
С другим несовершеннолетним общаются следователи. Известно, что на его отце числятся три разных вида оружия.
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