Добавили еще одну статью: влюбленному священнику из Петербурга продлили домашний арест

Священнику из Петербурга, который увел жену из семьи, продлили домашний арест, об этом сообщает Фонтанка.

Эта удивительная история началась еще в мае 2022 года. Тогда к Василию Бойко — настоятелю церкви Святого великомученика Иерофея Афинского пришла семейная пара, которая жаловалась на постоянные ссоры. Супруги попросили помочь советом, как можно сохранить их брак. Через несколько месяцев муж женщины узнал, что она встречается с тем самым священником. Брак, в котором они воспитывали четверых детей, затрещал по швам.

Когда бывший супруг узнал об изменах жены, он обратился в РПЦ с жалобой на Бойко. Его отстранили от части важных таинств. Это так разозлило батюшку, что тот, предположительно, решил заказать избиение мужчины. Вот только на его пути встали полицейские, которые под прикрытием арестовали священнослужителя.

В результате, Василия Бойко подозревают по статьям о покушении на похищение человека и разбой. Суд отправил его под домашний арест. Как стало известно журналистам, в отношении Бойко на днях добавили статью о попытке похищения автомобиля Ford Explorer, принадлежащего потерпевшему.

Ранее мы писали о том, что на сломавших пенсионерке челюсть врачей заведено уголовное дело. В отношении медиков Верхнепышминской больницы возбуждено уголовное дело.