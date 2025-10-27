До сих пор запрещено общаться между собой: сестры Хачатурян встретились впервые за полгода в суде

Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян встретились впервые за полгода. Сестры, которые убили отца, явились на заседание суда по апелляции родственников их родителя Михаила Хачатуряна.

Кадры встречи оказались в распоряжении Telegram-канала РЕН ТВ | Новости. На них видно, как девушки идут по направлению к зданию суда. Они до сих пор не общаются между собой из-за запрета. С прессой сестры также не коммуницируют.

Сестра погибшего главы семейства прокомментировала появление племянниц. Она тоже пришла на заседание, на котором обжаловалось решение о признании мужчины виновным в насилии над дочерьми.

«С ухмыляющейся улыбкой в нашу сторону, не подобает им так себя вести в коридоре, а в зале сидят спокойно. Как обычно себя свободно вели, так и сейчас себя ведут. Не такие они ущемленные и никогда не были ущемленными», — заявила Наира Хачатурян.

Однако, несмотря на то что все стороны явились, заседание не состоялось. Суд перенес его из-за «организационных вопросов».

Дело сестер Хачатурян по-прежнему не закрыто из-за жалобы, которую подали родственники их отца. Расследование началось еще в 2018 году, когда тело 57-летнего бизнесмена с несколькими десятками колото-резаных ранений нашли в подъезде дома.