Дело сестер Хачатурян до сих пор не закрыли: адвокат назвал причину

Дело сестер Хачатурян до сих пор не закрыли – это сделают не раньше августа. Адвокат Алексей Паршин объяснил ситуацию подачей жалобы на решение суда родными Михаила Хачатуряна.

Подробности узнало издание RT.

«Дело не закрыто до сих пор. Родные Михаила Хачатуряна написали краткую жалобу на решение суда, в которой обозначили свои планы подавать апелляцию», - рассказал Паршин.

По его словам, процесс затягивается из-за отпусков в суде. Дата заседания пока неизвестна. Паршин уверен: дело будет закрыто не раньше августа. Он также отметил, что ходатайствовать в СК с просьбой закрыть дело можно после апелляции.

В апреле Михаила Хачатуряна признали виновным в насилии и изготовлении порно. Это означало, что действия девушек, убивших отца, было самообороной.

Напомним, преступление было совершено в 2018 году, а за 7 лет расследования составлено 36 томов. Адвокат одной из девушек называла долгое расследование нонсенсом, но отмечала, что оно выпало на ковид.