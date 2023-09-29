«До последнего не называла имя убийцы»: подробности смерти 11-летней девочки из интерната

В Новосибирской области умерла 11-летняя девочка из школы-интерната. Она попала в больницу, где через три дня скончалась. Предполагается, что ее могли избить. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, все произошло в городе Тогучине. 11-летняя девочка жила в интернате с тремя сестрами. 23 сентября она рассказала о головной боли, на ее виске заметили шишку, а возле темени смещение. Местные врачи осмотрели подростка и отправили в больницу, где ей диагностировали перелом черепа.

«При этом девочка твердила, что ее никто не бил, и она сама нигде не падала. То есть ей проломили голову, а она покрывала обидчика, до последнего не называла имя убийцы», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В больнице пациентка провела три дня. Ей сделали операцию, но она умерла. По словам местных жителей, у девочки был ушиб головного мозга и перелом лицевой кости. По их мнению, ребенка жестоко били руками и ногами.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи проверят сотрудников учреждения и будут выяснять, было ли место халатному отношению к своим обязанностям. Журналисты пробовали связаться с интернатом, но там ситуацию не прокомментировали.

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