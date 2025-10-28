Спасатель раскрыл, когда могут найти пропавшую семью Усольцевых

Семью Усольцевых, пропавшую в красноярской тайге, могут найти только весной 2026 года. Такое мнение высказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Эксперт отметил в разговоре с aif.ru, что вполне возможно семью найдут весной, когда растает снег. Но нельзя исключать того, что Усольцевы могли намеренно скрыться и не давать о себе знать. По мнению Киселева, нужно допускать все варианты развития событий.

Напомним, семья Усольцевых отправилась в пеший поход с пятилетней дочерью 28 сентября и собакой. На данный момент они свыше 20 дней находятся в горах без укрытия. Удалось обнаружить машину Усольцевых. Спасатели считают наиболее вероятной версию о несчастном случае.

Ранее бывший егерь экстремального кордона Телецкого озера Кокши на Алтае Сергей Усик назвал странным решение Усольцевых взять в поход пятилетнего ребенка.