Дирижера Большого театра обманули на миллион рублей

Дирижер Большого театра Алексей Богорад остался без миллиона рублей из-за желания обогатиться. Он решил стать инвестором и заключил договор с фондом, который обещал приумножить деньги, но этого не случилось. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, знаменитость решил сотрудничать с компанией — закрытым инвестиционным фондом, который занимается игрой на бирже. Алексей заключил договор и надеялся приумножить капитал. Он отдал более миллиона рублей и стал ждать результатов.

Дирижер решил, что его обманули. Он полагает, что компания даже не собиралась выполнять ранее обговоренные обязательства. Поэтому он обратился к полицейским. На данный момент проводится проверка, выясняются все подробности случившегося.

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