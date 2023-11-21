Сделали бесполезные капельницы за 260 тысяч: Собчак обманули в частной клинике

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала про обман в частной клинике. Знаменитость обратилась туда при первых симптомах простуды, сдала разные анализы и получила предложение сделать капельницы. Их стоимость составила 259 640 рублей, но на деле инфузия была бесполезна.

Подробности Собчак рассказала в своем Telegram-канале «Красота требует кэш». Собчак рассказала, что «пару недель назад начала шмыгать носом, покашливать». Учитывая, что болеть ей категорически нельзя из-за большого количества съемок, телеведущая решила обследоваться в частной клинике.

«Делают капельничку (2 штуки), потом приносят счет… Каждая стоит по 129 820 рублей, итогово — 259 640 рублей», - сообщила Собчак и решила узнать у медиков, насколько эффективен введенный препарат.

Выяснилось, что он эффективен только при заражении штаммом Дельта.

«Капельницы создают лишь видимость лечения, на практике их назначение бесполезно…», - поделилась Собчак.

Препарат создавался против самого первого штамма коронавируса, но учитывая мутацию COVID-19, антитела стали бесполезны против новых видов и любых других вирусов.

«Поправиться-то я потом поправилась, но, видимо, просто от жадности за потраченные деньги», - отметила журналистка и призвала не вестись на предложения сделать капельницу.

Ранее сообщалось, что Собчак вышла в свет с мужем в наряде за 1,5 млн рублей.