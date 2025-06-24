Директора «Тайгана» Зубкова перевезут в Краснодар из-за повреждений легкого

Директора парка «Тайган» Олега Зубкова перевозят в торакальный центр в Краснодаре. Решение было принято врачами на консилиуме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По информации источника, транспортировка Зубкова необходима из-за повреждений легкого и гортани. Травма, полученная пациентом, серьезная, так как находится в области сонной артерии. Пока он продолжает лечение в симферопольской больнице.

Напомним, что на Олега Зубкова напал лев в сафари-парке во время вечернего кормления. Пресс-секретарь мужчины Татьяна Алексагина объяснила, что зверь не намеревался растерзать человека. По ее словам, он просто испугался звука закрывающейся железной двери. Женщина также уточнила, что лев схватил директора парка один раз, а после отпустил.

После случившегося Зубкова прооперировали. На данный момент его состояние оценивают, как тяжелое. Разговаривать мужчина не может, поэтому общается при помощи записок.

Ранее стало известно, как одна из сотрудниц парка-сафари спасла директора во время нападения льва.