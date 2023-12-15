Директора школы оштрафовали за отказ пустить на уроки девочку с рыжими волосами

В Севастополе 15-летняя школьница не смогла попасть на уроки из-за окрашенных в рыжий цвет волос. Решение не пускать девочку в учебное заведение приняла 75-летняя директор школы.

Подростку поставили ультиматум - либо она немедленно возвращает свой цвет волос, либо ей запрещается посещать занятия.

Как пишет Telegram-канал Mash на волне, конфликтную ситуацию удалось решить отцу подростка, который пришел в школу и пригрозил руководству полицией.

В итоге инцидентом заинтересовались в севастопольской прокуратуре. Директора школы признали виновной в нарушении права девочки на образование. Женщину наказали административным штрафом.

Ранее жительница Тюменской области рассказала журналистам, что директор школы в Нижнетавдинском районе покрывает учителя физкультуры, который обвиняется в развращении малолетних. По ее словам, педагог мог позволить себе многое в отношении детей, а директор образовательного учреждения при этом занимал его сторону.