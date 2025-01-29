Директора крупной букмекерской конторы задержали за взятку в 50 млн рублей

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин задержан по подозрению в даче взятки. Об этом 29 января сообщил РЕН ТВ.

«По предварительным данным, Анохин задержан при передачи взятки в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов», — приводит канал слова источника.

При этом уточняется, что правоохранитель, получивший от бизнесмена взятку, также был задержан.

Анохин возглавил «Фонбет» в апреле 2022 года, ранее он занимал пост вице-президента Российского футбольного союза, членом исполкома которого по сей день является.

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