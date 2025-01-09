Платили от 20 до 120 тысяч рублей: заведующий хирургическим отделением годами продавал очереди на операции

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении работника нижневартовской больницы, передает Telegram-канал Baza. Его обвиняют в торговле очередями на операции.

Фигурантом уголовного дела стал 59-летний заведующий хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической больницы. Он стал торговать очередями на операции с 2023 года.

На счету работника больницы минимум 10 эпизодов. Цены на его услуги варьировались от 20 до 120 тысяч рублей. Он брал деньги как с молодых пациентов, так и с пожилых.

Врача обвинили в получении взятки. Если вину заведующего установит суд, то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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