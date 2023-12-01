Директор сгоревшего российского рынка рассказал об угрозах

Владельцу сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону поступали угрозы поджога, об этом сообщает телеканал «360». Шамиль Карабашев, владелец рынка «Темерник», рассказал о том, что неизвестные угрожали ему трижды незадолго до крупного пожара, который охватил территорию в четыре тысячи квадратных метров.

«Уже трижды угрожали. Я на это не обратил внимания, потому что, если себя похвалить, угрозы случаются три раза в день. Я не знаю, [что за люди] угрожали», — поделился Карабашев.

Бизнесмен уже обратился в полицию и предоставил им сообщения с угрозами поджога. Он также намерен проверить камеры наблюдения, чтобы выяснить причины возгорания. Карабашев сообщил, что установил человека, который просмотрит записи с 98 камер на рынке.

Владельцы торговых точек на рынке также высказали версию о возможном поджоге. Один из бизнесменов утверждает, что они уверены на 100%, что пожар был умышленным актом. Другой вспомнил, что это не первый случай чрезвычайной ситуации на рынке «Темерник», утверждая, что уже шесть лет назад произошел крупный пожар, уничтоживший много торговых точек.

Напомним, что инцидент произошел вечером 30 ноября, и огонь быстро распространился из-за плотной застройки рынка. Пожарные прибыли на место, когда уже горели торговые павильоны, и столкнулись с трудностями из-за быстрого распространения огня.

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