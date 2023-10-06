Директор китайского ресторана внезапно умер в отделе полиции: известна причина

Директор китайского ресторана приехал для дачи показаний в отдел полиции и внезапно скончался. Все произошло на юго-западе столицы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в здании УВД на улице Кржижановского. Мужчина должен был дать показания по поводу проверки его китайского ресторана. Правоохранители выявляли иностранцев, работающих в России без разрешительных документов. Заведение тоже вошло в список на проверку.

Директор приехал в отделение вчера вечером, 5 октября. Отмечается, что он – китаец, зарегистрированный в Подмосковье. 58-летнему мужчине внезапно стало плохо в служебном кабинете. Он начал задыхаться и умер. Врачи не успели его спасти. Выяснилось, что у него случился сердечный приступ.

Ранее мы писали о том, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в одной из школ Красноярска. Пятикласснику стало плохо на уроке физкультуры. Мальчик во время урока внезапно потерял сознание. В школе на тот момент присутствовал медик. Он пришел в спортзал и начал оказывать первую помощь несовершеннолетнему.