Пятиклассник потерял сознание на уроке физкультуры и умер

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в одной из школ Красноярска. Пятикласснику стало плохо на уроке физкультуры, передает РЕН ТВ.

Занятие по физической культуре обернулось для ученика смертью сегодня, 6 октября. Мальчик во время урока внезапно потерял сознание. В школе на тот момент присутствовал медик. Он пришел в спортзал и начал оказывать первую помощь несовершеннолетнему. Также через некоторое время прибыла скорая. Однако спасти пятиклассника не удалось — врачи констатировали его смерть.

Что стало причиной гибели мальчика, пока неизвестно. Для установления этого тело школьника будет направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства и детали смерти пятиклассника пытаются раскрыть сотрудники Следственного комитета.

Ранее в Новосибирской области 12-летний мальчик умер перед входом в лицей. Он поскользнулся и упал головой на поребрик.