Директор детского дома, где насиловали воспитанников, предстала перед судом

Суд вынес приговор в отношении руководителя социального учреждения в Иркутске. Руководителя детского дома обвинили в превышении полномочий — она скрыла факт сексуального насилия над воспитанниками, передает Kp.ru.

По данным правоохранителей, занимавшихся расследованием, женщина занимала управляющую должность в ноябре 2020 года. Тогда она узнала, что один из воспитанников совершил насилие над другим, более младшим. О случившемся директор социального учреждения умолчала.

Через год ситуация повторилась — тот же самый воспитанник детского дома выбрал новую жертву и вновь совершил преступление. Директор учреждения не предприняла никаких мер, чтобы подобная ситуация не произошла снова.

В итоге женщина была задержана правоохранителями. Через некоторое время состоялся суд, на котором бывший руководитель соцучреждения получил 4 года колонии.

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