Дикая рысь устроила переполох в российском детском саду и попала на видео

В Вологодской области дикая рысь пробралась в детский сад и устроила переполох. Хищница попала на видео. Об инциденте сообщил глава Череповца Вадим Германов в своем Telegram-канале.

По данным источника, происшествие попало на камеры видеонаблюдения 15 января днем. На кадрах видно, как рысь ловко перепрыгивает через забор и проникает на территорию детского сада. Для обеспечения безопасности всех присутствующих, периметр сада был оцеплен, и дети остались внутри здания за закрытыми дверьми.

Специалисты охотхозяйства были вызваны на место, оцепили периметр сада, а дети и педагоги оставались в группах, обеспечив безопасность. Опытный охотник использовал меткий выстрел для усыпления рыси, после чего животное было перемещено в лес. Планируется выпустить рысь в естественную среду обитания только после полного ее пробуждения и убеждения в отсутствии угрозы для нее.

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