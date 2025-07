Диджей умер после «избиения полицейскими» во время домашней вечеринки

В Испании диджей скончался после того, как его якобы избили полицейские во время вечеринки, которую он устроил у себя дома. Об этом сообщает Need To Know.

35-летний итальянский диджей Микеле Ночезе, выступающий под именем DJ Godzi, последние 10 лет жил на Ибице. Ранее он также был футболистом молодежной команды «Наполи».

Сообщается, что инцидент произошел на прошлой неделе. Ночезе устраивал вечеринку у себя дома, когда соседи пожаловались на шум в полицию. По словам нескольких свидетелей, диджей вступил в конфликт с правоохранителями и был избит ими.

Молодой человек умер утром в субботу, 19 июля. Его тело доставили в ближайший морг для проведения вскрытия, результаты которого помогут установить точную причину смерти. Тем временем, семья Мишель запросила независимое судебно-медицинское заключение.

Сейчас испанские власти проводят расследование, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов пытаются восстановить события, предшествовавшие предполагаемому нападению.

