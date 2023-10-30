Диагностирован ожог роговицы: неизвестный выстрелил из ракетницы в лицо подростку

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на 14-летнего мальчика в Санкт-Петебурге. В подростка выстрелили из ракетницы, сейчас пострадавший находится в больнице, передает Фонтанка.

Нападение на школьника произошло днем 30 октября. На Камышовой улице юноша повстречал двух неизвестных людей. У него с ними завязался конфликт. В итоге один из незнакомцев достал ракетницу и выстрелил в лицо несовершеннолетнему.

После случившегося пострадавшего школьника доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Во время осмотра у него диагностировали ожог роговицы. Оказанием помощи мальчику занимаются специалисты отделения офтальмологии.

В обстоятельствах конфликтной ситуации разбираются стражи порядка. Они опрашивают возможных свидетелей и ведут поиски нападавших.

Ранее в подмосковных Химках двое подростков напали без особых причин на 14-летнего сверстника. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.