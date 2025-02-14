В Китае женщина подала в суд на рабочих, съевших ее собаку

В Китае женщина обратилась в суд из-за рабочих, съевших ее собаку. Это случилось, пока хозяйка отдыхала на Мальдивах.

Подробности приводит World of Buzz.

Перед Новым годом хозяйка оставила пса в приюте для домашних питомцев. Однако 29 января из-за фейерверков собака испугалась и сбежала из питомника.

Животное оказалось на трассе, где его сбила машина. Тело собаки обнаружили сотрудники дорожной компании. Подумав, что это бродячее животное, собаку забрали и доставили в кафе. Шеф-повар приготовил из нее блюдо на восемь человек.

Женщине принесли извинения. В компании пообещали наказать виновных, а приют выразил желание сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что фигурист избежал смерти в авиакатастрофе в США благодаря собаке.