Дежурил прямо на входе: убитый в «Крокусе» охранник вышел не в свою смену

Погибший во время теракта охранник «Крокус Сити Холла» Алим Кошеваров должен был в день трагедии находиться дома, но вышел на смену за своего коллегу, пишет «Царьград» со ссылкой на источник.

Когда боевики атаковали концертный зал, Кошеваров дежурил у стеклянных дверей. Несмотря на стрельбу, охранник не растерялся и стал помогать людям выбираться из здания.

В какой-то момент террористы оказались совсем близко и мужчина выскочил на них, чтобы остановить и прикрыть собой посетителей. Охранник получил три пулевых ранения в области груди.

После нападения на «Крокус» пострадавшего доставили в Боткинскую больницу, однако спасти его не удалось.

Ранее мать и дочь, которые находились в пяти метрах от боевиков, рассказали, как спаслись. Сначала они подумали, что происходящее это розыгрыш.