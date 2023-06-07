Девятилетнего ребенка в Великобритании унесло в воздушном пузыре: мальчик получил травмы

В Великобритании в городе Саутпорт, графство Мерсисайд девятилетнего ребенка унесло ветром в воздушном пузыре. Мальчик получил травмы. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на портал Daily Star.

На помощь прибежали очевидцы, а по громкоговорителю на место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи. Очевидец рассказал, что на улице было ветрено, а в какой-то момент случился сильный порыв. Надувной пузырь заметили над деревьями. Сначала люди не предполагали, что там может быть ребенок.

По словам еще одного свидетеля инцидента, ветер поднял зорб с мальчиком внутри над поверхностью бассейна. Далее шар столкнулся с мусорным баком и лопнул при ударе. В результате ребенок оказался на земле. Пострадавшего доставили в больницу. Травмы оказались незначительными.

Зорб — пластиковый шар, состоящий из одной или двух сфер, пространство между которыми заполнено воздухом. Эти приспособления используются для экстремального спуска с холмов или, например, для перемещения по воде. Человек бежит во внутренней сфере зорба, приводя его в движение.

Ранее мы писали о том, что в Щелкове 9-летний мальчик проглотил часть дамской сумки. У местной жительницы отвалилась металлическая деталь сумки. Она убрала ее на полку, чтобы впоследствии починить. При этом сын добрался до фурнитуры раньше. После недолгой игры он решил опробовать предмет на вкус и проглотил.