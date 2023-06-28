Девятиклассницу на Урале сбил поезд после пересдачи экзамена в школе

Грузовой поезд сбил девятиклассницу на Урале, когда она возвращалась из школы. В этот день подросток пересдавала один из экзаменов.

Информацию о сбитой школьнице в поселке Троицком подтвердили в транспортной полиции. Выяснилось, что пострадавшей 17 лет.

Лежащую в колее девушку заметил машинист. Точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить, идет поиск очевидцев.

Первоначально говорилось, что девушка умерла. Позже стало известно, что подросток находится в тяжелом состоянии, пишет E1.ru.

Ранее мы писали о мальчике в Подмосковье, который проводил девушку после свидания и умер. 15-летний подросток попал под поезд.