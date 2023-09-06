Девятиклассница в Подольске закапала в ухо суперклей вместо лекарства: извлечь его оказалось очень сложно

В Подольске учащаяся девятого класса закапала в ухо суперклей вместо лекарства. Родители обратились ко врачам, но извлечь вещество крайне сложно.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел 4 сентября. Девочка ложилась спать и взяла с полки пузырек. Думала, что в нем выписанные ранее врачами капли от серных пробок.

Оказалось, что мать убрала их в холодильник, а на полке стоял суперклей. Его купили для ремонта наушника. Девочка закапала клей и почувствовала неладное.

Семья обратилась в больницу – пациентке стали промывать ухо каждый день. Слух пока страдает, потому что часть клея осталась на барабанной перепонке.

Ранее сообщалось, что школьница в Коломне чуть не потеряла слух из-за пластилина в ухе. Он попал туда, когда девочка играла в доктора с сестрой. Та представила родственницу пациенткой и залепила ухо пластилином.