Девять туристов отравили химическими веществами: раскрыт обман по делу дятловцев

Девять туристов-лыжников, погибших в 1959 году во время похода по Северному Уралу под руководством Игоря Дятлова, были отравлены химическими веществами. Такую версию гибели группы озвучил адвокат Евгений Черноусов.

Он представляет интересы трех близких родственников погибших, включая сестру Дятлова Татьяну Перминову.

«Истинная причина гибели наших братьев и сестёр в совершенно другом, а не в обморожении, что настаивало признать следствие», - сказала она.

Адвокат провел анализ произошедшего. Он не согласен с официальной версией, согласно которой группа погибла от обморожения.

Черноусов обратил внимание на то, что «результаты проведённых химических и гистологических исследований судебно-медицинскими экспертами исчезли из Бюро Судебно-медицинских экспертиз по Свердловской области». Речь идет о пяти первых обнаруженных телах. В отношении еще четырех, которых нашли позже, химические исследования не проводились. Это, по мнению адвоката, было сделано «преднамеренно».

«Причины ясны. Поэтому, есть основание предполагать, что имело место отравление внутренних органов у всей группы Дятлова», - сказал он сайту PROZVEZD.

Черноусов предположил, что в исчезнувших актах содержалась информация о том, что смерть произошла из-за возможной аварии ракеты, испытания которой проводились недалеко от места гибели туристов.

Адвокат поставил цель найти акты, возбудить реальное уголовное дело, провести эксгумацию останков, а также добиться извинений в адрес семей.

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