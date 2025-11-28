Девушке, на которую упало дерево в Оренбурге, могут ампутировать ноги

Девушке могут ампутировать ноги после падения дерева в Оренбурге во дворе дома. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

«Говорят, что перелом позвоночника. И скорее всего, будут ампутировать ноги, несколько открытых переломов», - рассказал изданию собеседник.

Происшествие случилось в Оренбурге утром 27 ноября. Дерево упало на проходившую мимо девушку и задело автомобиль.

Случившимся заинтересовалась прокуратура. Проведена проверка, ее результаты направили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.

Устанавливается, почему аварийное дерево не убрали и кто за это отвечал. Идет опрос свидетелей, изучаются документы управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в Калининграде умерла 21-летняя девушка, на которую упало дерево. Она 10 дней провела в коме.