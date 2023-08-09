20-летняя жительница Анапы убила трехмесячного сына ударом ножа в грудь

Молодая мать в Анапе ножом убила трехмесячного сына. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в садоводческо-огородническом товариществе «Автомобилист» на улице Кедровой. Источник утверждает, что утром 8 августа мать нанесла сыну удар ножом в область груди. Данное действие повлекло смерть ребенка. После этого 20-летняя девушка попыталась покончить с собой.

Сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи вызвали родственники подозреваемой, которые, придя домой, обнаружили мертвого младенца и полуживую мать. Врачи констатировали смерть ребенка, а девушку госпитализировали.

В результате следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой по статье «Убийство малолетнего». Сейчас девушку проверяют на адекватность. Ее отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Подчеркивается, что подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, но суд дал ей отсрочку от отбывания наказания в связи с беременностью. Сейчас анапчанка находится в больнице под охраной. Планируется, что на время следствия ее заключат под стражу.

Также сообщается, что отец ребенка участия в воспитании и жизни семьи не принимал.

Ранее сообщалось, что в Сумарской области мать убила двоих новорожденных детей. Одно из тел обнаружил сосед подозреваемой. Он рассказал, что увидел труп возле своего жилья.