Девушка в Подмосковье взяла ребенка на руки и частично лишилась зрения

В Подмосковье девушка перестала видеть, встав ночью с кровати и взяв ребенка на руки. Она заметила рябь перед глазами, но уснула, а утром один глаз не видел.

Врачи диагностировали пациентке ретинопатию Вальсальвы. При резкой физической нагрузке у девушки повысилось давление в глазах – она перестала видеть.

Пациентке провели лазерную операцию. В глазу сделали микроскопическое отверстие, чтобы освободить центр сетчатки от скопившейся крови.

В результате ее зрение улучшилось с 2% до 70%. О случае в Раменском написал Telegram-канал Baza.

По информации источника, девушку выписали. Месяц потребуется, чтобы кровь в глазу рассосалась.

Ранее мы писали, как дворник в Москве чуть не ослепил женщину химическим реагентом. Она сделала ему замечание за то, что тот слишком сильно разбрасывал совком вещества. За это женщина получила горсть реагентов в лицо. Дома россиянка поняла, что начала терять зрение. В больнице ей диагностировали ожог роговицы.