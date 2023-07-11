Девушка в Подмосковье взяла ребенка на руки и частично лишилась зрения
Источник: Freepik
В Подмосковье девушка перестала видеть, встав ночью с кровати и взяв ребенка на руки. Она заметила рябь перед глазами, но уснула, а утром один глаз не видел.
Врачи диагностировали пациентке ретинопатию Вальсальвы. При резкой физической нагрузке у девушки повысилось давление в глазах – она перестала видеть.
Пациентке провели лазерную операцию. В глазу сделали микроскопическое отверстие, чтобы освободить центр сетчатки от скопившейся крови.
В результате ее зрение улучшилось с 2% до 70%. О случае в Раменском написал Telegram-канал Baza.
По информации источника, девушку выписали. Месяц потребуется, чтобы кровь в глазу рассосалась.
Ранее мы писали, как дворник в Москве чуть не ослепил женщину химическим реагентом. Она сделала ему замечание за то, что тот слишком сильно разбрасывал совком вещества. За это женщина получила горсть реагентов в лицо. Дома россиянка поняла, что начала терять зрение. В больнице ей диагностировали ожог роговицы.