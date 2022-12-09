«Болезни и старость»: почему отказ от секса приводит к ранней смерти

Совсем недавно Любовь Успенская сделала громкое заявление, сообщив о полном отказе от интимной жизни. Узнав об этом, сексолог Ярослав Павлов рассказал, что это — большая ошибка со стороны певицы. И вот почему.

Оказывается: секс после 60 лучше, чем в молодые годы. Особенно это касается женщин, которые столкнулись с климаксом, поскольку у них последствия этого периода совсем другие. Так, во время полового акта выделяются необходимые для организма гормоны, самый важный из которых — дофамин. «Он помогает в предотвращении деменции, и болезнь Паркинсона наступает позже», — пояснил Павлов.

Если происходит полный отказ от секса, то организм начинает стареть быстрее. В этот момент у человека угасают все жизненные функции, поэтому воздержание может привести к ранней смерти. «Зачем женщина природе, которая не занимается сексом? У нее нет шансов. Природа пытается убрать человека — болезнями и старостью. Ну, и прекращением жизни», — добавил эксперт.

Кроме того, на фоне отсутствия интима могут появиться и психологические проблемы.

Таким образом, любите друг друга и занимайтесь сексом чаще!