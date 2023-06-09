Девушка утонувшего в подмосковном пруду подростка покончила с собой на следующий день

В подольском пруду 7 июня было найдено тело девятиклассника. В этот день он пошел вместе с друзьями купаться, проигнорировав дурную славу водоема. Местные отмечали, что там нехорошее дно. В итоге мальчик заплыл на глубину, и у него свело ногу. Никто не смог помочь подростку, и он утонул прямо на глазах у компании, в которой была и его возлюбленная.

Девушка, ставшая свидетельницей трагедии, не сумела справиться с чувствами. Она не прекращала плакать, пока ее не забрали родители. На следующий день школьница вместе с родителями отправилась на разговор со следователями СК. Общение проходило при психологе.

После этого, по информации издания mk.ru, мама несовершеннолетней оставила ее дома одну, чтобы забрать из детского сада младшего ребенка. Изначально она хотела взять с собой дочь, но та заявила, что не хочет никуда не идти. Девушка попросила родительницу не беспокоиться и пообещала, чтобы будет готовиться к экзамену. Однако, вернувшись домой, женщина обнаружила подростка уже мертвой.

Отмечается, что возлюбленная утонувшего мальчика свела счеты с жизнью через 20 минут после ухода матери. Россиянке после смерти дочери потребовалась срочная медицинская помощь.

Ранее в Подмосковье на рыбалке 22-летнего спортсмена по пауэрлифтингу убило током во время рыбалки.