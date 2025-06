Девушка утонула через несколько часов после предложения руки и сердца

В Бразилии девушка утонула спустя несколько часов после предложения руки и сердца. Она отдыхала с возлюбленным на лодке, но судно потерпело крушение. В результате мужчине удалось добраться до берега спустя три часа нахождения в воде, а тело его избранницы через несколько дней выбросило на берег.

О происшествии сообщает Need To Know (NTK).

Трагедия произошла днем 21 июня. Девушка объявила родным о помолвке с лодки, сообщила, что ей подарили кольцо. На видео она сияла от счастья, а море было спокойным, погода солнечной. Неожиданно течение унесло лодку туда, где море буйное. Увести судно из этого района не удалось, лодка налетела на камень и перевернулась.

Мужчина и девушка поплыли к берегу, но их разделила сильная волна. В итоге тело девушки выбросило на пляж, а мужчина добрался до берега раненым и исцарапанным.

Известно, что пара около полугода была вместе. Девушку похоронили 24 июня.

