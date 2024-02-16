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Опубликовано 16 февраля 2024, 09:36
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Пропал брат жены: известный блогер Ян Топлес разыскивает 29-летнего свояка

В Новосибирске пропал 29-летний свояк известного блогера Яна Топлеса .
Пропал брат жены: известный блогер Ян Топлес разыскивает 29-летнего свояка

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярный блогер Ян Топлес попросил своих подписчиков в Новосибирске о помощи. Он выложил пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором рассказал об исчезновении брата жены и попросил распространить эту информацию.

По словам молодого человека, последний раз свояк выходил на связь еще 9 февраля. С тех пор о 29-летнем родственнике жены нет никаких сведений.

В обращении к аудитории Топлес указал приметы пропавшего. Его рост составляет 170 сантиметров, волосы — русые, короткие. На груди набита большая татуировка.

В день исчезновения на молодом человеке была черная кофта, черные джинсы и черные кроссовки. Также у него был с собой черный рюкзак.

Ранее сообщалось, что в Москве пропал известный шеф-повар из Аргентины. Однако через некоторое время мужчина вышел на связь и опроверг новость об исчезновении.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:«ВКонтакте»
Автор:Артем Хохлов
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