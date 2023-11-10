«Девочка врет»: избившая 14-летнюю школьницу москвичка объяснила свой поступок

Напавшая на 14-летнюю школьницу хозяйка алабая рассказала, что девочка преувеличила некоторые факты из истории. Женщина заявила, что после отказа погладить собаку подросток стала ее оскорблять и вела себя вызывающе. Об этом сообщает телеканал «360».

Напомним, что инцидент произошел в Москве. Школьница увидела алабая и хотела его погладить. Но хозяйка была против, а после напала на девочку. По словам подростка, ее схватили за волосы и несколько раз ударили головой об асфальт. Нападавшая говорит, что девочка многое придумала.

«Все было совершенно не так. Лучше спросите у девочки про ее воспитание, мат и хамское поведение. Ее друзья – свидетели тоже коверкают факты», – поделилась женщина.

По ее словам, школьница выглядела на 19 лет и хамила ей. Сама женщина говорит, что никого не таскала лицом по асфальту и не била по голове. А диагноз «сотрясение мозга» считает ложным.

«Я даже не знала, что девочке 14 лет. Но да, за мной есть косяк. Немного переборщила. Но девочка врет. Либо врет ее мать», — рассуждает хозяйка собаки.

Жительница предположила, что девочка могла получить травмы, когда после конфликта отправилась гулять с друзьями на детскую площадку. Свое агрессивное поведение она объяснила тем, что подросток визжала и «летела» к алабаю с вытянутыми руками. Испугавшись, женщина запретила трогать питомца.

«После она стала поливать меня матом сверху донизу. Тогда я спросила у ее друга, адекватная ли она, на что тот ответил, что нет», — рассказала женщина.

Жительница также упомянула, что была не одна, а со своим молодым человеком. Они зашли в подъезд, а компания девочки пошла за ними. Взрослые решили их не пускать. Подросток якобы распсиховалась и стала оскорблять их и показывать непристойные знаки. Это разозлило хозяйку алабая.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако результаты медицинской экспертизы могут изменить статью на «Побои».

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