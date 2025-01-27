Просила милостыню в обносках: стали известны подробности о пытках девочки из Лобни

Девочка из Лобни, которую истязал отец-мигрант, жила в семье на положении фактической рабыни. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Российская газета».

По данным издания, родители заставляли ребенка просить милостыню на улицах. Девочка ходила в обносках и не нигде не училась.

«На улице мороз и ветер, а она — в платье и жилетке, заплаканная была. Спросила, все ли хорошо, но она не ответила. Потом уточнила — почему она не ходит в школу? На что она опустила голову и пошла <…> Девочка была в обносках и грязных вещах. Младшая сестра всегда на нее ругалась и кричала», — приводит издание слова соседки.

12-летний ребенок сам обратился в полицию и попросил о помощи на прошлой неделе. Она продемонстрировала правоохранителям шрамы от ожогов по всему телу и рассказала, что отец пытал ее каленым железом. Мучителя уже задержали.

Ранее в Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует.