Девочка разбилась насмерть во время катания на «ватрушке» в алтайском селе

В Алтайском крае девочка погибла, катаясь на «ватрушке». Об этом сообщают пресс-службы регионального следкома и прокуратуры.

Трагедия случилась в Шелаболихинском районе вечером 8 ноября. 11-летняя девочка каталась с холма на «ватрушке». При спуске ее занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки. От полученных травм ребенок скончался.

«В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, назначен неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего», — пояснили в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Прокуратура начала проверку в связи со смертью ребенка.

В соцсетях жители Алтайского края пишут, что девочка сломала шею. Ее привезли в больницу, но спасти не смогли.

Ранее в Екатеринбурге женщина умерла при загадочных обстоятельствах на трамвайной остановке. По информации правоохранителей, труп екатеринбурженки увидели случайные прохожие на трамвайной остановке «Концертный зал имени Лаврова». В ходе выяснения обстоятельств случившегося стала известна личность умершей женщины — ей оказалась 69-летняя горожанка.