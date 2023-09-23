Детского хореографа заподозрили в домогательствах

В Москве мужчину подозревают в совершении домогательств в отношении воспитанников детского театрального центра. Он работал хореографом.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, родители нескольких детей обратились в полицию и написали заявления о случаях сексуальных домогательств. Обвиняемым стал 23-летний учитель танцев.

Правоохранительные органы немедленно отреагировали на жалобы и задержали подозреваемого. В настоящее время мужчина пребывает на допросе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.

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