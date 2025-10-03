Девочка отрицает, что это был ее отец: кто пытался похитить школьницу в Балашихе

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в попытке похищения школьницы в Балашихе, передает Telegram-канал 112. Нападение на несовершеннолетнюю произошло вчера, 2 октября.

Девочку спас от незнакомца случайный прохожий. Он помешал мужчине, который называл себя отцом школьницы, увести ее в неизвестном направлении. Позже ребенок опроверг слова злоумышленника и заявил, что тот никем ему не приходится.

«Он представился сотрудником полиции и сказал, что повезет ее в отделение, но не показал никаких документов. Он схватил ее, она вырвалась и побежала в магазин. Там ей помогли молодой человек и продавец. Когда они вмешались, подошла еще одна женщина. В итоге ее просто вырвали, и привели домой», — рассказала 360.ru мать пострадавшей.

Правоохранители приступили к поискам неудавшегося похитителя и вышли на его след. Сегодня утром они поймали 39-летнего жителя Кургана. Мотивы мужчины пока не известны. Он несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах.

Ранее в Челябинске группа мужчин похитила подростка. Они держали несовершеннолетнего в гараже и требовали за него выкуп.