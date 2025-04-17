Российские военные сделали страшную находку в районе курской Суджи, которую удалось освободить от бойцов ВСУ. На месте, которое раньше контролировали вражеские силы, обнаружили тела убитых детей, передает aif.ru.

Журналисты узнали об этом от штурмовика под позывным Добрый. По его словам, пять мертвых детей нашли на территории Суджи и окрестных сел. При этом один из трупов был изуродован.

«Девочка, ей до 10 лет, ей отрезали голову», — рассказал штурмовик.

Подробности гибели несовершеннолетний пока не известны. Также после разговора с российским бойцом стало известно, что мертвых гражданских находили в домах, огородах и колодцах.

Ранее сообщалось, что погибших жителей Суджанского района похоронили в коробках из-под игрушек после атаки ВСУ. От жертв украинского удара остались только кости.